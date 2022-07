Aider le continent à poursuivre sa transformation économique

Après avoir appelé à une vingtième reconstitution ambitieuse des ressources de l'Association internationale de développement de la Banque mondiale (IDA-20) lors du Sommet des chefs d'État qui s'est tenu à Abidjan en juillet 2021, les dirigeants africains se réunissent à nouveau à Dakar ce jour pour plaider en faveur d'un démarrage énergique de la mise en œuvre d'IDA-20, axé sur une reprise robuste et résiliente pour l’Afrique.

Le Togo est représenté à cette rencontre par Sani Yaya, le ministre de l’Economie et des Finances.

Les pays africains sont durement touchés par des crises mondiales à répétition : changements climatiques, pandémie de COVID-19, montée de l’insécurité alimentaire et, plus récemment, guerre en Ukraine.

Le programme d’IDA-20 favorisera une reprise résiliente et aidera le continent à poursuivre sa transformation économique.

Le sommet sera l’occasion de soutenir l'action et la pertinence de l'IDA en tant que partenaire de choix dans la région.

L’IDA est l’une des principales sources de financement de la lutte contre l’extrême pauvreté dans les pays les plus pauvres du monde.

L'Afrique est le plus grand bénéficiaire de l'IDA (39 pays sont éligibles à ses financements parmi lesquels le Togo) et son partenariat avec la Banque mondiale s'est accompagné, depuis six décennies, de progrès significatifs dans l'amélioration des indicateurs de développement.

Le sommet traitera des cinq domaines prioritaires pour la région, transformation économique, agriculture, élevage et sécurité alimentaire, capital humain, innovations numériques et technologiques et transition énergétique.