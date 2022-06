Capitale financière par excellence

En octobre et novembre prochains, le Togo accueillera deux Forums économiques.

Premier prévu l’Africa Investment Days (27 et 28 octobre à l’hôtel du 2 février de Lomé).

L’Afrique subsaharienne avec ses 40 millions de PME souffre d’un déficit d’accès au financement. Face à la frilosité des banques à octroyer des financements, le private equity est un levier de développement pouvant permettre une réelle mutation du continent.

Aujourd’hui, le continent africain montre des retours sur investissement élevés dans toutes les classes d’actifs (investissement direct étranger, private equity). Les meilleures perspectives de rentabilité ne sont pas dans les industries extractives, comme on le croit encore trop souvent en Europe et aux États-Unis, mais dans tous les secteurs délivrant des biens et des services aux Africains eux-mêmes, soulignent les organisateurs, le cabinet d’avocats togolais Toble & Associés.

Un mois plus tard, les participants de l’Africa Financial Industry Summit (AFIS) poseront leurs valises à Lomé.

L’événement vise à favoriser l’émergence d’un secteur panafricain des services financiers.

‘Durable, sans frontière et digitale - Transformer la finance à l’âge de la disruption’, tel est le thème de la rencontre.