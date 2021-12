De l'or pour le cacao togolais

Le Togo, via le Comité de coordination pour les filières café et cacao (CCFCC), a participé à l’édition 2021 du concours ‘Cocoa of Excellence 2021’ qui s’est déroulée à Rome le 16 décembre.

Trois variétés de cacao Made in Togo ont été récompensées par deux médailles d’or et une de bronze. Une récompense pour des producteurs basés dans différentes régions.

L’évaluation de 235 échantillons de fèves de cacao reçues de 53 origines différentes s’est faite par un procédé aveugle et rigoureux de la transformation de fèves en liqueur, suivi d’une dégustation par 11 membres de Cocoa of Excellence 2021.

A la suite de cette évaluation une sélection des 50 meilleure a été faite par le jury.

Les récompenses démontrent la grande qualité du cacao togolais.

Enselme Gouthon, le secrétaire général du Comité de coordination pour les filières café et cacao (CCFCC) et président de l'ACRAM (Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar), a félicité les producteurs primés et remercié le gouvernement pour les efforts déployés pour dynamiser la filière.