Délinquance fiscale et douanière : les nouveaux outils du Togo

L'Académie francophone de l’OCDE pour les enquêtes en matière de délinquance fiscale et douanière est une institution de formation créée sous l'égide de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Cette académie est dédiée à l'amélioration des compétences des agents chargés de lutter contre la fraude fiscale et les infractions douanières dans les pays francophones.

L'objectif principal est de renforcer les capacités des enquêteurs et des professionnels travaillant dans le domaine de la délinquance fiscale et douanière. Elle vise à offrir des formations spécialisées pour permettre aux participants de mieux comprendre et appliquer les techniques modernes de détection et de répression des fraudes fiscales et douanières, de favoriser le partage d’expériences et de meilleures pratiques entre les différents pays participants et d’encourager une coopération internationale plus étroite pour lutter contre les pratiques de fraude fiscale transnationale et les infractions douanières.

Le Togo est devenu lundi membre de cette institution lors d’une cérémonie présidée par la directrice de cabinet du ministre de l’économie et des Finances, Akou Mawussé Adetou Afidenyigba, et par l’ambassadeur de France, Augustin Favereau.

'La fiscalité joue un rôle central. Elle est le socle sur lequel repose la souveraineté économique et sociale d’un pays. L’Académie fiscale francophone s’inscrit pleinement dans cet objectif’, a souligné le diplomate français.

Le programme inaugural pilote porte sur le thème : ‘Les enquêtes en matière de fraude à la TVA/TPS’.

D’autres sessions, organisées par l'Office togolais des recettes (OTR) auront lieu plus tard sur d’autres problématiques car la délinquance financière ne se limite pas à la fraude à la TVA.