Des banques encore trop frileuses

Bâtir un écosystème entrepreneurial mondial, c’est l’objectif du Global Entrepreneurship Network (GEN).

Il développe une plate-forme de projets et de programmes dans 180 pays, dont le Togo, visant à faciliter la création et la croissance des entreprises.

GEN s'emploie à alimenter des écosystèmes de démarrage et d'échelle plus sains qui créent plus d'emplois, éduquent les individus, accélèrent l'innovation et renforcent la croissance économique.

Et pour y parvenir l’accès au financement pour les jeunes entrepreneurs est indispensable.

Or, les banques sont réticentes en l’absence de garanties.

Pour le représentant du GEN à Lomé, Pascal Edoh Agbové, les pouvoirs publics doivent s’engager et trouver les voies et moyens d’obtenir des facilités bancaires.

Outre la frisolité des établissements financiers, les taux d’intérêts restent largement prohibitifs.