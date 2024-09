Des cadres compétents, intègres et déterminés à bâtir une nation solide et solidaire

La cérémonie de remise des diplômes de l’Institut de Formation Fiscale et Douanière de l’Office Togolais des Recettes (OTR) s’est déroulée vendredi en présence de Malik Natachaba, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Cet événement marque non seulement une étape clé dans la vie des récipiendaires, mais constitue également un moment crucial pour l’économie du Togo.

En célébrant cette année son dixième anniversaire, l’OTR s’impose comme une institution exemplaire dans la collecte des ressources publiques, sous la direction du président Faure Gnassingbé qui avait initié la vaste réforme fiscale.

L’OTR joue un rôle central dans la mise en œuvre des projets de développement, notamment dans les domaines des infrastructures, de l’éducation, de la santé et des services sociaux.

Son succès est indissociable de l’engagement de ses agents, formés avec rigueur pour garantir une gestion efficiente et transparente des finances publiques.

L’Institut de Formation Fiscale et Douanière (IFFD) de l’OTR est un levier stratégique pour le renforcement des capacités de l’administration publique togolaise.

Depuis sa création, cet institut a formé une nouvelle génération de cadres compétents et éthiques, capables de relever les défis complexes d’une économie mondialisée. Les résultats de l’IFFD s’inscrivent pleinement dans la feuille de route gouvernementale, notamment l’axe 3, qui vise à moderniser et renforcer les structures de l’État.

Cet effort est essentiel pour stabiliser les comptes publics et accroître les ressources nationales. Cela repose, entre autres, sur la formation continue des agents, un engagement que le gouvernement togolais a fermement renouvelé. En soutenant l’IFFD, le Togo se dote des outils nécessaires pour rester à la pointe des meilleures pratiques internationales, face à une économie en constante mutation.

Durant son discours, M. Natchaba a tenu à exprimer sa gratitude au chef de l’État pour son engagement à l’égard de cet institut, qui est aujourd’hui un centre de référence international en matière de formation fiscale et douanière.

Il a également salué le travail acharné de l’équipe de l’OTR, dirigée par le Commissaire Général, ainsi que des partenaires internationaux, notamment les administrations du Niger, du Gabon et du Tchad, qui ont placé leur confiance en l’IFFD pour la formation de leurs cadres.

S’adressant directement aux récipiendaires, le ministre a mis en lumière la rigueur intellectuelle et pratique dont ils ont fait preuve tout au long de leur formation. Au-delà des compétences techniques acquises, ces nouveaux diplômés ont développé un sens aigu de l’éthique et de l’intégrité, des qualités indispensables pour mener à bien les missions qui leur seront confiées.

Le diplôme reçu symbolise leur engagement à servir leur pays avec excellence. Leur rôle sera de protéger les ressources publiques, de contribuer à leur répartition équitable et de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale. Leur action aura un impact direct sur la capacité du Togo à financer ses services publics et à soutenir l’économie nationale.

Le gouvernement a encouragé les nouveaux diplômés à innover et à placer l’intérêt général au centre de leurs préoccupations. Leurs compétences et leur leadership seront essentiels pour relever les défis futurs et contribuer à l’essor d’une Afrique prospère.

Cette cérémonie, plus qu’une simple remise de diplômes, symbolise une promesse d’avenir pour le Togo, porté par des cadres compétents, intègres et déterminés à bâtir une nation solide et solidaire.