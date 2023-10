Du potentiel et des financements

La Première ministre, Victoire Tomégah-Dogbé, a donné le coup d’envoi jeudi à Lomé de l’Africa SME Champions Forum.

Cette rencontre est dédié à l’accompagnement des PME africaines. Elle rassemble près de 500 participants, dont des chefs d’entreprise, des institutions financières, une sélection de start-ups et d’experts en développement des entreprises.

Les participants vont tenter pendant deux jours d’apporter de nouvelles solutions aux défis du financement des petites et moyennes entreprises.

‘La gouvernance, les ressources humaines et les financements sont indispensables aux PME pour se développer’, a souligné la cheffe du gouvernement.

‘Les success stories de certaines entreprises africaines sont incroyables et nous interpellent à plus d'action, à plus d’innovation pour créer plus de champions sur notre continent’, a-t-elle ajouté.

Une convention de 10 milliards de Fcfa a été annoncé avec la BADEA pour le financement des PME ainsi qu'une autre avec AGF Group.

La BADEA est une institution financière financée par les états membres de la Ligue arabe. Elle entend contribuer au développement de la coopération économique, financière et technique arabo-africaine.

Selon le programme fourni par les organisateurs, plusieurs intervenants s’exprimeront parmi lesquels Serge Ekue, le président de la BOAD, Jean-Marc Savi de Tove, Adiwale Partners, Thierry Awesso, patronat togolais, Sidi Ould Tah, directeur général de la BADEA, Sani Yaya, ministre de l'Economie et des Finances, Rose Kayi Mivédor, ministre du Commerce.