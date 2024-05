Dans le cadre de l'amélioration continue du climat des affaires au Togo, le gouvernement, par le biais du Comité de Concertation État-Secteur Privé (CCESP), a lancé jeudi une enquête de satisfaction du secteur privé concernant ses interactions avec les administrations publiques.

Cette initiative, qui en est à sa première édition, sera menée par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques et Démographiques (INSEED).

La cérémonie de lancement de cette enquête a été présidée par Koffi Vinyo Mensah, directeur de cabinet du ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Consommation locale, ainsi que par Moyème Baniab, secrétaire exécutif du CCESP.

Lors de son intervention, M. Mensah a rappelé l’importance que le chef de l’État accorde à la modernisation et au renforcement de l’administration publique.

Selon Moyème Baniab, l’enquête de satisfaction s'inscrit dans une approche inclusive visant à donner la parole aux opérateurs économiques nationaux et aux investisseurs étrangers installés au Togo. L'objectif est de recueillir leurs perspectives et leurs retours d'expérience sur les réformes en cours. Cette initiative permettra de mieux comprendre les attentes et les besoins des acteurs économiques afin d'améliorer les services publics.

Un échantillon de 2500 entreprises sera identifié pour participer à cette enquête, qui devrait durer quatre mois.

Elle vise à recueillir des données précieuses qui permettront d’orienter les futures réformes et de renforcer les relations entre le secteur privé et les administrations publiques.

Le lancement de cette enquête marque une étape importante dans la démarche de modernisation de l'administration publique.

En impliquant directement les opérateurs économiques, le gouvernement montre son engagement à créer un climat des affaires favorable et à améliorer constamment les interactions entre le secteur privé et l’administration.