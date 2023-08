Le Chambre de commerce et d’industrie du Togo incite les entreprises locales à participer aux grandes conférences expositions internationales. Un moyen de nouer des contact et de faire des affaires.

Prochain rendez-vous important, le Forum mondial pour l’investissement qui aura lieu du 16 au 20 octobre à Abu Dhabi (EAU).

Cette rencontre est initiée par la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED). Elle vise à stimuler les investissements dans le développement durable afin de répondre aux crises mondiales.

Le Forum réunira sous le thème ‘Investir dans le développement durable’ des chefs de gouvernement, des chefs d’entreprise et d'autres acteurs de l'investissement d’envergure internationale pour relever les principaux défis résultant des multiples crises globales, notamment la nécessité d'investir dans la sécurité alimentaire, l'énergie, la santé, la résilience des chaînes d'approvisionnement, les infrastructures et la croissance des capacités productives dans les pays les moins avancés.

Le Forum aura lieu quelques semaines avant le sommet annuel sur le climat, la COP28, qui se tiendra également aux Emirats arabes unis.

Le Forum mondial de l’investissement permettra aux décideurs politiques et aux autres parties prenantes de faire émerger des solutions et de parvenir à un consensus sur les questions prioritaires, et ses résultats alimenteront les négociations de la COP28.