Finance durable : la BRVM veut devenir leader en Afrique

Julie Becker, la directrice générale de la Bourse de Luxembourg (LuxSE), était à Abidjan jeudi pour une rencontre avec les responsables de la BRVM, la Bourse régionale des 8 pays de l’UEMOA.

Une visite qui s’inscrit dans le cadre de la coopération entre les deux entités.

La BRVM ambitionne d’être la place de référence pour la finance durable en Afrique.

Ca tombe bien car LuxSE est justement un leader mondial dans ce secteur avec plus de 1.800 obligations cotées.

Face aux différents enjeux de durabilité qui se sont accrus avec les différentes crises de ces dernières années, la BRVM a défini, dans son plan de développement 2021-2025, une stratégie visant à susciter, dans l’UEMOA, le recours aux instruments de la finance durable pour l’amélioration du financement des économies.

Cette visite a été également l’occasion pour LuxSE et la BRVM de célébrer conjointement le ‘Ring the Bell for Financial Literacy’, organisé chaque année pour promouvoir l’éducation financière.

Julie Becker a été accueillie par le Togolais Edoh Kossi Amenounve, directeur général de la Bourse d’Abidjan.

La BRVM et LuxSe avaient signé il y a un an un accord de coopération.