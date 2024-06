Forum économique entre l'Inde et le Togo à Lomé

Shri Sevala Naik Mude, le secrétaire permanent au ministère indien des Affaires extérieures, effectuera une visite au Togo à partir de jeudi.

Il assistera à un Forum business entre les deux pays aux côtés de représentants de 23 entreprises indiennes.

New Delhi est de plus en plus actif sur le continent africain et le secteur privé est en pointe.