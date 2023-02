Hydratant et protecteur

Une usine de transformation du karité a été inaugurée vendredi à Gbatopé (préfecture de Zio).

'Climate smart processing facility’ a vu le jour grâce à un financements de 1,8 milliards de Fcfa en partie accordé par l’USAID, l’Agence des Etats Unis pour le Développement International.

Bâtie sur une superficie de 3.600m2, l’usine dispose d'une capacité quotidienne de transformation de 30 tonnes.

A terme, l’entreprise espère produire 4.300 tonnes de beurre de karaté chaque année.

La fabrication du beurre de karité suit les étapes de la fabrication dite traditionnelle.

Les amandes sont nettoyées, puis séchées, concassées, broyées et enfin torréfiées pour former une pâte granuleuse qui sera ensuite malaxée puis mélangée avec de l’eau pour en faire une substance plus malléable.

Le beurre de karité obtenu par pression à froid permet de conserver intactes ses propriétés, et de bénéficier d’une odeur plus neutre.

Le Togo est le 7e producteur mondial avec 25 à 30.000 tonnes/an. Le filière emploie 200.000 personnes.

Le pays détient 5% du marché mondial, mais voudrait grimper à 10%

Le leader sur le marché togolais est la société Nioto (Groupe Geocoton).