Innover, évaluer, proposer

Des personnalités togolaises sont parmi les premiers signataires du Pacte de responsabilité publié ce jeudi par les membres du think tank A New ROAD (Round-Table on African Debts, ANR).

Ils appellent à la responsabilité des Etats, des grands groupes privés et des institutions financières afin de contribuer à la transformation et à l'industrialisation des économies africaines.

Le Pacte sera présenté à de nouvelles parties prenantes lors d'une Conférence sur le financement des économies africaines organisée par A New ROAD, qui devrait se tenir à la fin du premier semestre 2023 à Cotonou.

Le Pacte est un document-plaidoyer qui exprime la volonté de reconsidérer les chaînes de valeur et de mettre en œuvre des stratégies transnationales, régionales et continentales, tout en prenant mieux en compte le développement durable, la digitalisation et les droits de l'homme dans les pratiques économiques.

Les membres signataires du think tank A New ROAD en appellent à la responsabilité des Etats dans la promotion de la transparence et l'allocation des fonds ; à la responsabilité des grands groupes privés opérant en Afrique, pour un partage plus équilibré de la valeur au profit de l’économie régionale et du tissu des PME locales ; ainsi qu’à la responsabilité des institutions financières pour l’adaptation de leur offre aux besoins des acteurs économiques africains.

A New ROAD est le premier think tank dédié aux dettes publiques africaines et a pour objet de réunir différentes personnalités influentes expertes de leurs domaines afin de travailler sur le traitement des dettes et plus généralement sur le financement des économies africaines.

L’ambition est de faciliter le recours au financement public autant que nécessaire, et d’encourager les investissements privés autant que possible. L'objectif est de concevoir et proposer des solutions innovantes tant du point de vue de la soutenabilité de la dette publique que du financement de la relance économique.

Plusieurs personnalités togolaises ont signé le Pacte parmi lesquelles Félix Edoh Kossi Amenounve, directeur général de la BRVM (Bourse d’Abidjan), Sandra Ablamba Johnson, ministre secrétaire générale de la présidence de la République, et Kako Nubukpo, Commissaire chargé de l’Agriculture, des Ressources en eau et de l’Environnement de l’UEMOA.