L'Afrique de demain

Aftar Touré Morou, le directeur général de l’Autorité de Régulation de la commande publique (ARCOP) et Kpowbié Tchasso Akaya, secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances, figurent dans le classement annuel du Choiseul 100, publié début octobre.

Le Choiseul vise à identifier ces femmes et ces hommes de 40 ans et moins, qui s’engagent sur le chemin de la réussite et dont l’ambition est d’amener l’Afrique au plus haut degré de son développement économique, social et culturel.