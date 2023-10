L'Amérique a du bon

Une délégation togolaise a effectué une mission d’exploration des entreprises privées américaines du secteur numérique fin septembre, indique un communiqué publié lundi par la Coordination nationale du programme Compact pour le Togo.

Un déplacement qui s’inscrit dans le cadre du processus de formulation du programme ‘Compact’ du Millennium Challenge Corporation (MCC) pour les projets spécifiques au secteur des technologies de l’information et de la communication. Notamment un projet de connectivité, de développement d’un hub d’innovation digital et de paiements digitaux.

L’objectif de la mission était d’une part, de présenter la vision du Togo dans le secteur du digital ainsi que les projets en cours de formulation avec le MCC et d’autre part, de nouer des relations de partenariats bénéfiques pour le Togo dans le secteur des TIC.

La mission a rencontré plusieurs entreprises à Washington, San Francisco et Los Angeles dont les activités sont en lien avec les projets en cours de formulation.

Organisées sous les auspices du Corporate Council on Africa (CCA) les rencontres ont rassemblé des représentants de Mastercard, Visa, AmazonBloc Inc …

Des échanges se sont déroulés avec l’Université de Stanford, des sociétés de capital-risque, des incubateurs et des dirigeants du port de Los Angeles.

Le Togo est devenu éligible au Programme Compact du Millennium Challenge Corporation en décembre 2022 et souhaite lever les contraintes des secteurs TIC et de l’énergie.

Une fois formalisée par le MCC, la stratégie du Togo dans ces secteurs pourrait bénéficier d’une aide financière majeure des Etats-Unis.

La délégation togolaise comprenait notamment Cina Lawson, la ministre de l'Economie numérique et de la Transformation digitale, et Stéphane Kpowbié Tchasso Akaya, secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances. Il est par ailleurs le Coordonnateur national du programme Compact pour le Togo.

Les Etats-Unis ont lancé le programme Millennium Challenge Corporation en 2004 en vue de former un nouveau partenariat de développement entre les Etats-Unis et les pays en développement.

Créé par le Congrès et disposant d'un solide appui bipartite, le MCC verse des subventions à des pays qui ont démontré leur engagement à la promotion des bonnes pratiques de gestion et à la réforme économique.