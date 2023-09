L'économie bleue a rendez-vous à Lomé

Maritimafrica Week Togo aura lieu du 26 au 28 septembre à Lomé.

Un carrefour incontournable pour tous ceux qui s’intéressent au développement durable de l’économie bleue sur le continent, assurent les organisateurs.

La rencontre s’articulera autour d’une exposition, des conférences et séminaires (en ligne et présentiel), de visites des infrastructures maritimes et de l’économie bleue du Togo et des rencontre B to B.

Maritimafrica Week Togo 2023 mettra en avant le pays hôte en soulignant ses efforts dans le développement de l’économie bleue.

Maritimafrica est un groupe média consacré au secteur maritime en Afrique.