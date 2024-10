L'UE s'engage à accompagner les MPME

Les relations économiques entre le Togo et l'Union européenne (UE) ont fait l'objet de discussions mardi à Lomé entre Gwilyn Jones, ambassadeur de l'UE à Lomé, et José Kwassi Symenouh, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Togo (CCI).

L'accent a été mis sur les priorités économiques et sur les actions communes que l'UE et la CCI pourraient entreprendre pour soutenir les Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME).

Lors des échanges, Gwilyn Jones a réaffirmé l'engagement fort de l'UE en faveur du développement économique du Togo. Cet engagement se traduit par plusieurs initiatives, notamment le programme Investir dans les jeunes entreprises au Togo (IYBA), financé par l'UE. Ce programme est spécifiquement conçu pour accompagner les MPME, en particulier celles en phase de démarrage, en leur offrant un soutien à la fois financier et technique.

L'objectif d’IYBA est de renforcer les capacités des jeunes entrepreneurs et de favoriser la croissance de leurs entreprises.

En parallèle, ce programme vise à renforcer les organisations locales qui apportent un soutien aux entrepreneurs, permettant ainsi la mise en place d'un écosystème entrepreneurial solide.

En plus de l'initiative IYBA, l'UE, à travers Team Europe, soutient également des projets visant à stimuler l'innovation et à améliorer l'accès aux marchés pour les entreprises togolaises. Ces initiatives reflètent la volonté de l’Union européenne de contribuer activement à la croissance économique du Togo en agissant aux côtés des autorités locales.