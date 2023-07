Le contexte général s'améliore

Après la conjoncture économique difficile liée à la crise sanitaire covid-19, me Togo a mis les bouchées doubles pour relancer la machine en dépit d’un contexte international toujours compliqué.

Une évolution est constatée. Elle est marquée par une baisse du taux d’inflation au cours du premier trimestre 2023, avec une croissance du PIB à 6,6% en 2023 contre 5,8% en 2022.

L’inflation a atteint 5,8% à la fin du mois de mai 2023, contre 8% un an plus tôt.

Cette baisse est le fruit des résultats enregistrés au cours de la campagne agricole 2021-2022.

Afin de lutter contre la flambée des produits de première nécessité, les pouvoirs publics ont pris des mesures fortes.

Au rang de celles-ci, il y a l’élargissement de l’application de l’exonération des cantines scolaires de la TVA aux cantines universitaires et à celles des entreprises, la revue à la baisse du taux de la patente.

Ces initiatives ont été renforcées par les 10 mesures sociales prises l’année dernière.

On peut citer l’augmentation de 10% de la valeur indiciaire des salaires et des pensions de retraite pour les fonctionnaires civils et militaires, l’octroi d’une indemnité mensuelle de transport de 10.000 Fcfa à titre exceptionnel pour chaque fonctionnaire.

D’autres mesures et adaptations sont à l’étude.