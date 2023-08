Les capitaux indiens émergent

Une dizaine d’entreprises à capitaux indiens sont implantés au Togo.

La plus ancienne et la plus connue est Ramco (supermarchés, électroménager).

Selon l’ambassade d’Inde, elles sont à l’origine de la création de 10.000 emplois.

'L'intérêt des entreprises indiennes pour le Togo est manifeste. Avec le ministère de la Promotion de l'investissement et la Chambre de commerce et d'industrie, nous travaillons à faire venir les investisseurs indiens. Le climat des affaires est ici très favorable’, a déclaré samedi Sanjiv Tandon, l'ambassadeur indien à Lomé.

Le parc industriel d’Adétikopé (PIA) accueille déjà plusieurs usines indiennes.

L’Exim Bank of India finance par ailleurs plusieurs projets d’électrification.