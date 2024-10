Les femmes façonnent demain, aujourd'hui

Les progrès réalisés dans la lutte contre l'inflation sont plus marqués pour les économies avancées, comme les États-Unis, tandis que les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique subsaharienne devront attendre plus longtemps avant de voir une stabilisation des prix, selon les déclarations du chef économiste du Fonds Monétaire International (FMI), Pierre-Olivier Gourinchas, lors d'une conférence de presse mardi à Washington.