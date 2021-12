Les OSC lavent plus blanc

Le Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA) veut impliquer les organisations de la société civile de la sous-région dans son combat contre la criminalité financière et la lutte contre le terrorisme.

Une réunion est organisée ce lundi à Lomé en présence d’OSC venues de pays de la région.

‘La fonction de contrôle de la société civile revient à assurer une veille permanente et à donner l’alerte sur tous les comportements sociaux susceptibles de constituer ou de favoriser le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme’, a déclaré Tchalim Kadanga, représentant du ministre de la Justice, à l’ouverture des débats.

Pour Kimelabalou Aba, le directeur général du GIABA, ‘les OSC ont un rôle important à jouer en tant que lanceurs d’alertes et de vigies. Notre mission est aussi de les aider à renforcer leurs capacités de compréhension’.

L’objectif de cet organisme dépendant de la Cédéao est de protéger les économies nationales et les systèmes financiers et bancaires contre les produits du crime et de lutter contre le financement du terrorisme.