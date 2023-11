Live trade Abidjan-Nairobi

A l’occasion du 30e anniversaire de l’Association des Bourses Africaines (ASEA), célébré jeudi à Nairobi, la BRVM a réalisé un Live Trade avec la Bourse de Nairobi en présence du président kenyan William Ruto.

L’opération a été conduite du côté de la BRVM par la Société de Gestion et d’Intermédiation, FGI du Sénégal et du côté de la Bourse de Nairobi, par Dyer and Blair Investment Bank. Elle a porté sur 2000 actions de la société kenyane de télécommunication, Safaricom.

L’opération a été réalisée à travers la plateforme AELP (African Exchanges Linkage Project) lancée à Abidjan en décembre 2022.

La BRVM et la Bourse de Nairobi sont respectivement la 5e et la 6e Bourse sur le continent de par leur capitalisation.

La BRVM est la Bourse commune aux 8 pays de l’UEMOA. Elle est dirigée par le Togolais Edoh Kossi Amenounve.