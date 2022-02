Meilleure connectivité régionale

Lors du récent sommet UE-UA de Bruxelles l’équipe Europe a proposé de soutenir des infrastructures de connectivité de qualité pour une mobilité et des échanges commerciaux intelligents, équitables et abordables en Afrique et entre l’Afrique et l’Europe.

Le paquet d’investissement dénommé ‘Global Gateway’ Afrique-Europe soutiendra la création de couloirs de transport stratégiques, durables et sûrs, ainsi que les chaînes de valeur, les services et les emplois qui peuvent bénéficier aux industries en Afrique et en Europe.

Les couloirs stratégiques sont au centre de l’organisation territoriale - rurale et urbaine - grâce à des réseaux et des services fiables.

Le paquet d’investissement déploiera des infrastructures plurinationales en soutenant les investissements dans une connectivité durable, efficace et sûre entre les deux continents et en actualisant et en harmonisant les cadres réglementaires.

Ambition à l’horizon 2030, intégrer les réseaux de transport multimodaux africains et européens conformément aux cadres régionaux et continentaux et adapter ces réseaux au potentiel économique d’une zone de libre-échange continentale africaine.

11 couloirs sont envisagés, don t l’un concerne directement le Togo. Il prévoit un axe Abidjan-Lagos, via le Ghana, le Togo, et le Bénin.