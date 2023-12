Nos commerçantes ont besoin d'une aide urgente

La ministre du Commerce, Rose Kayi Mivedor a rencontré hier mardi les importateurs togolais.

Après l’incendie qui a ravagé le marché d’Agoe Assiyeye la semaine dernière, elle souhaite trouver des solutions urgentes pour aider les commerçantes directement implantées.

'Nous avons souhaité rencontrer les importateurs tous secteurs confondus pour leur demander de pouvoir accompagner ces femmes', a déclaré la ministre.

Elle a demandé aux importateurs d’apporter leur soutien en fournissant des marchandises aux commerçantes sinistrées et mettre en place des mécanismes pour que le paiement soit simple et souple et éventuellement différé.

Le marché a été en grande partie détruit.