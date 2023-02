Potentiel de croissance industrielle en Afrique

Un protocole d’accord a été signé mercredi à Paris entre Bpifrance et Arise IIP pour développer des projets communs de co-industrialisation et ainsi faciliter la connexion des écosystèmes d’affaires entre l’Afrique et la France, en relation notamment l’ensemble des bureaux de Bpifrance sur le continent.

Arise IIP est bien connu au Togo pour son Parc industriel d’Adétikopé (PIA).

Les deux partenaires veulent créer une communauté de PME-ETI industrielles africaines et françaises souhaitant s’implanter dans les zones économiques spéciales (ZES). En particulier, mobiliser des entreprises agricoles et agroalimentaires industrielles. L’objectif est également de faciliter les programmes de financement bilatéraux et d’étudier la possibilité d’investissements conjoints.

Bpifrance et Arise IIP profiteront également de leurs expériences respectives et collaboreront sur des opportunités potentielles de missions d'affaires, de mise en réseau qualifiées, de soutien à la création d'écosystèmes favorables à l'entrepreneuriat, et à l’investissement, notamment via la plateforme Euroquity créée par Bpifrance pour mettre en relation les entreprises et porteurs de projet avec des partenaires, en particulier des investisseurs.

‘Ce programme ambitieux va permettre d’accélérer le développement des PME françaises en Afrique. Les plateformes industrielles d’ARISE IIP à travers le continent sont de véritables leviers de croissance pour ces entreprises françaises qui souhaitent saisir les opportunités liées à l’industrialisation durable du continent’, a déclaré Gagan Gupta, le PDG d’Arise IIP.

Son Groupe développe et opéra de parcs industriels en Afrique : Gabon, Togo, Bénin, notamment.

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres.