La croissance économique en Afrique subsaharienne devrait ralentir, passant de 3,6 % en 2022 à 2,5 % en 2023 en raison de l'instabilité croissante, de la faible croissance des plus grandes économies de la région, des chocs climatiques et de l'incertitude persistante dans l'économie mondiale, selon Africa’s Pulse, une publication semestrielle de la Banque mondiale.

La publication de ce rapport intervient quelques jours avant la tenue des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI à Marrakech.

Dans l'ensemble, la croissance dans la région n'a pas été suffisante pour réduire l'extrême pauvreté, stimuler la prospérité commune ou contribuer à la création d'emplois.

L'anémie persistante des grandes économies de la région pèse sur les performances économiques de l’Afrique subsaharienne, et les tentatives de déstabilisation des gouvernements par des moyens anticonstitutionnels ou violents n'ont fait qu'augmenter en Afrique subsaharienne ces dernières années.

L’augmentation des conflits et de la violence dans la région freine l’activité économique, et cette fragilité croissante pourrait être exacerbée par les chocs climatiques. Pour plus de la moitié des pays d’Afrique subsaharienne (28 sur 48), les estimations de croissance pour 2023 ont été revues à la baisse, souligne le rapport.

L’inflation a reculé, mais elle reste supérieure aux objectifs des banques centrales dans la plupart des pays de la région.

L’inflation devrait ralentir de 9,3 % en 2022 à 7,3 % en 2023.

Cependant, le nombre de pays ayant un taux d’inflation annuel moyen à deux chiffres (ou plus) devrait diminuer légèrement, passant de 19 pays en 2022 à 18 pays en 2023.

Les pressions inflationnistes sont dominées par la hausse des prix des denrées alimentaires et des carburants, ainsi que par l’affaiblissement des monnaies nationales, ce qui a pour effet d’éroder le revenu des ménages et, par conséquent, de peser sur la consommation privée.