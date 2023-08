Tous en Inde en novembre

Les opérateurs privés togolais sont invités à participer du 6 au 8 novembre à Pune

(Etat du Maharashtra) à l’exposition Pune Expo 2023 organisée par le MCCIA.

La ville de Pune (ou Poona) est tentaculaire. Elle est située à 120km de Mumbai.

Le Maharashtra est un État du centre-ouest de l'Inde. Il est surtout connu pour sa capitale dynamique, Mumbai (anciennement Bombay).

Pune est un important centre industriel, notamment pour la construction automobile. Elle abrite un des plus grands constructeurs de deux-roues, Bajaj Auto. L'Indien Tata Motors et les Allemands Daimler AG et MAN y ont des chaînes d'assemblage.

Comme dans beaucoup de grandes villes indiennes, l'implantation d'entreprises informatiques connaît un fort développement. L'Infotech Park de Pune se trouve à 20 km de la ville,

L’exposition accueillera des industriels de différents secteurs : agriculture, automobile, Tech, santé …

L’occasion pour les entreprises privées togolaises de nouer des contacts sur place pour développer la coopération et les échanges.