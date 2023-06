Un Américain à la tête de l'OMD

Philippe Kokou Tchodiè, le Commissaire général de l’Office togolais des recettes (OTR) était le candidat du Togo au poste de secrétaire général de l’Organisation mondiale des douanes (OMD).

C’est l’Américain Ian Saunders qui a été élu samedi soir à Bruxelles.

‘Tout en respectant le riche passé de l'OMD, il est nécessaire d'innover et de s'adapter aux défis modernes. J'ai l'intention de diriger l'Organisation en forgeant des partenariats public-privé solides et durables, en tirant parti de la technologie, en promouvant l'inclusion pour une coopération douanière mondiale efficace, et en veillant à la transparence et à l'ouverture en tant que principes fondamentaux d'une bonne gouvernance’, a-t-il déclaré.

Il rentrera en fonction le 1er janvier 2024.