Un premier semestre en fanfare

L'Office Togolais des Recettes (OTR) a enregistré une performance impressionnante au cours du premier semestre 2024, atteignant un montant total de 515,8 milliards de Fcfa de recettes, contre une prévision initiale de 484,6 milliards.

Un résultat qui dépasse les attentes de l'OTR, représentant 106% des objectifs fixés pour cette période.

Philippe Kokou Tchodie, Commissaire général de l'OTR, s'est félicité de cette performance, déclarant que "Nous sommes à 106% de nos prévisions sur la période, ce qui inaugure une bonne tendance pour la fin de l'année et pour l'atteinte de nos objectifs de 2024".

Ce dépassement des objectifs en début d'année est de bon augure pour la suite de l'année fiscale, renforçant la confiance dans la capacité de l’Office à atteindre, voire surpasser, ses objectifs annuels.

Afin de maintenir cette dynamique positive, l'OTR se prépare activement pour la seconde moitié de l'année.

L'élargissement de l'assiette fiscale reste une priorité stratégique pour augmenter les recettes de l'État. "Il faudrait parvenir toujours et encore à l'élargissement de l'assiette fiscale pour accroître les recettes de l'État", a souligné M. Tchodie, mettant en avant l'importance de toucher un plus grand nombre de contribuables et de diversifier les sources de revenus.

Un autre axe crucial de la stratégie de l'OTR pour la deuxième moitié de 2024 concerne le renforcement des capacités logistiques et technologiques. L'amélioration des systèmes d'information et des infrastructures informatiques est essentielle pour optimiser les opérations de collecte des recettes. En investissant dans ces outils, l'OTR vise à améliorer l'efficacité et la transparence de ses opérations, tout en facilitant le processus de collecte pour les contribuables.

Le Commissaire général a également évoqué la nécessité de réformes au niveau du cadastre, un domaine clé pour la mobilisation des recettes fiscales liées à l'immobilier et aux transactions foncières. "Il est essentiel de dresser ce chantier pour aligner la gestion cadastrale aux objectifs de l'OTR", a-t-il déclaré. Le cadastre, en tant qu'outil crucial pour la gestion des propriétés foncières, joue un rôle déterminant dans l'optimisation des recettes fiscales provenant du secteur immobilier.