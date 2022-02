Une démarche d’upcycling

Des fauteuils, des tables, des objets de décoration …

Liqua Dossoh donne une seconde vie aux pneus usagés à partir de son atelier situé à Tsévié (35 km de Lomé).

Un moyen de lutter contre la pollution et de protéger l’environnement.

Les objets de déco proposés à la vente vont de 80.000 à 200.000 Fcfa.

Elle n’est pas la première à exploiter ce concept.

Jeffrey Kwabena Yeboah a lancé au Ghana l’entreprise Ripples Interior Decor. Le jeune homme collecte les pneus qui ont été abandonnés sur les routes ou dans les décharges, et les transforme en chaises et en tables. Pour cela, il les lave, y incorpore des couleurs et les recouvre d’un cordage à base de sisal – plante originaire du Mexique.

Le business de la récup est très tendance

La démarche d’upcycling est de plus en plus populaire. Il s’agit de recycler des matériaux pour en faire des objets à haute valeur ajoutée.