Le Forum des PDG et des Leaders Mondiaux (CGLF), une plateforme internationale de haut niveau réunissant des dirigeants d'entreprises privées et des acteurs clés du secteur du café, s'est tenu récemment sous la présidence de Enselme Gouthon.

Cette rencontre est une réponse directe à la Déclaration de Londres de 2019 sur les niveaux des prix, la volatilité des prix et la durabilité à long terme du secteur du café, et à la Résolution 465 adoptée par le Conseil International du Café en 2018.

En tant que président de l'Organisation Internationale du Café (OIC), président de l'Agence pour les Cafés Robustas en Afrique et à Madagascar (ACRAM), et secrétaire général du Comité de Coordination pour les Filières Café et Cacao du Togo, M. Gouthon a joué un rôle central dans l'organisation et le déroulement de ce forum, qui visait à promouvoir la durabilité dans la chaîne de valeur globale du café, en lien avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies.

Le CGLF a réuni des leaders mondiaux, des représentants des gouvernements et des partenaires de développement pour discuter de l'avenir du secteur du café.

Parmi les participants de haut niveau figurait la présidence Italienne du G7, qui a réaffirmé son engagement envers le développement du secteur du café en Afrique. Les discussions ont mis en lumière les progrès de l'Initiative et du Fonds pour le café, tout en lançant un appel à l'action pour mobiliser davantage de ressources et d'engagements de la part du secteur privé, des gouvernements et des partenaires internationaux.

Sous la présidence d'Enselme Gouthon, plusieurs avancées notables ont été enregistrées, témoignant de son leadership efficace et de l’importance croissante du secteur du café sur la scène internationale.

L’une des réalisations majeures a été l’adhésion de l'Arabie Saoudite à l’OIC, accompagnée de la mise en œuvre d’un projet ambitieux pour le développement du café.

De plus, la Chine, qui était jusqu’alors un pays observateur, a entrepris les démarches nécessaires pour devenir membre à part entière de l’OIC, renforçant ainsi son implication dans le secteur.

Autre fait marquant, le G7 a officiellement reconnu le secteur du café comme stratégique et l’OIC a été désignée comme un acteur clé dans cette filière. Cette reconnaissance s’est concrétisée par la signature d’un mémorandum d’entente entre l’OIC et l’ACRAM, ouvrant ainsi la voie à des opportunités de financement pour des projets d'envergure en Afrique, notamment au Togo.

Par ailleurs, l'Organisation Interafricaine du Café (OIAC), présidée par le Togo, a vu son rôle renforcé en devenant une Agence de l’Union Africaine (UA), un développement qui consolide le leadership du Togo dans le secteur du café en Afrique.

Grâce à ces avancées, le Togo se trouve dans une position stratégique pour capter les opportunités de développement offertes par ces nouvelles initiatives.

Le Plan de Développement des Filières Café et Cacao (PDCC), lancé par les autorités togolaises, se voit ainsi renforcé par ces perspectives de financements internationaux, notamment ceux provenant de l'Arabie Saoudite, de la Chine et du G7.

Avec l’appui de l’OIC, de l’ACRAM et du G7, le Togo est en mesure de dynamiser son secteur du café, avec des retombées économiques significatives pour les producteurs locaux et pour l’économie nationale.