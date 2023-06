Visite au Togo de la directrice générale du MCC

Le président Faure Gnassingbé a reçu mardi Alice Albright, directrice générale du Millenium Challenge Corporation (MCC).

Le Togo est éligible au Compact depuis quelques mois. Reste à formaliser la stratégie pour bénéficier d’un appui financier conséquent.

Lomé bénéficie déjà du Programme de seuil d’un montant de 35 millions de dollars.

Le Compact, c’est autre chose. Les sommes se chiffrent en centaines de millions.

Mais avant de procéder aux premiers décaissements, le MCC veut avoir une vision claire des objectifs de développement fixés par les autorités togolaises.

Les Etats-Unis ont lancé le programme Millennium Challenge Corporation en 2004 en vue de former un nouveau partenariat de développement entre les Etats-Unis et les pays en développement.

Créé par le Congrès et disposant d'un solide appui bipartite, le MCC verse des subventions à des pays qui ont démontré leur engagement à la promotion des bonnes pratiques de gestion et à la réforme économique

D’ores et déjà le MCC met à la disposition du Togo 12 millions de dollars destinés à concevoir et formuler des projets qui seront ensuite, le cas échéant, financés par le Compact.

Avant de s'entretenir avec le chef de l’Etat, Mme Albright avait participé à une table ronde avec le secteur privé.

Une rencontre présidée par la ministre de la Promotion des investissements Rose Kayi Mivedor, et Stéphane Akaya, le secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances et coordonnateur national du programme Compact.