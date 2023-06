Choix d'avenir

Le Salon de l’étudiant (SIGEM) aura lieu dans la capitale togolaise du 25 au 30 juillet. Une rencontre qui se déroule bizarrement en pleine période de vacances scolaires.

Les visiteurs parcourir les stands des universités publiques et privées et des écoles spécialisées togolaises et africaines.

Des conférences, des ateliers seront animés par des professionnels du secteur.