Formation de haut niveau en Inde

Une Journée de l'éducation en Inde aura lieu le 6 février prochain à l’hôtel du 2 février à Lomé.

L’occasion de s’informer sur les critères d’admission, les filières proposées et les bourses octroyées.

Data sciences, intelligence artificielle, génie mécanique et automobile, génie industriel et civil, informatique, le design, architecture, médecine, et biotechnologie. Telles sont les formations proposées.

L’Inde offre un haut niveau d’étude. L’enseignement est dispensé en anglais.