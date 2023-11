Insertion professionnelle et suivi

L’Institut de la Francophonie pour l’Education et la Formation (IFEF) et le ministère de l’Enseignement technique ont procédé jeudi au lancement officiel de la plateforme ‘inserjeune’ après une phase de test.

Il s’agit d’un outil de suivi des diplômés du système de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.

Elle permettra aux autorités d’avoir des chiffres concrets sur le nombre de diplômés qui ont trouvé ou pas un emploi par secteurs d’activité.

La plateforme propose aux entreprises de poster leurs offres d’emplois

Inserjeune est un outil efficace de suivi évaluation, a indiqué Kokou Eké Hodin, ministre de l’Enseignement technique.

Basé à Dakar, l’IFEF est un organe subsidiaire de l’OIF et a pour mission principale de fournir aux Etats et gouvernements membres de l’Organisation de la Francophonie et à ses partenaires, une expertise technique pour l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de leurs politiques éducatives afin d’assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et de promouvoir des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous.