Vacances prolongées pour 300 établissements scolaires

Le ministère de de tutelle a annoncé la fermeture administrative de 300 établissements scolaire, du préscolaire au lycée.

Ces écoles privées sont accusées de ne pas respecter la réglementation.

‘Non seulement ces établissements n'offrent pas un cadre sécurisé de formation et d'apprentissage, mais aussi et surtout ils n'assurent pas la qualité de l'enseignement tel que recommandé par la feuille de route’, explique Komla Dodzi Kokoroko, le ministre des Enseignements primaire et secondaire.

Les parents doivent chercher de nouvelles écoles pour la prochaine rentrée.