Lagos ne badine pas avec la pollution

L'Agence de lutte pour la défense de l'environnement et les infractions spéciales du gouvernement de l'Etat de Lagos a annoncé avoir détruit 11.820 motos en 2021.

Des engins qui n’étaient pas aux normes, notamment en matière de pollution.

L’Agence a accusé les pays voisins de faciliter l’exportation de ces deux-roues d’occasion au Nigeria en citant le Ghana, le Togo, le Mali, le Tchad et le Bénin.

L’Etat de Lagos, déjà très pollué par la circulation, tente d’exercer des contrôles sur les motos et les voitures.

En moyenne, les motos neuves diffusent 11 fois plus de monoxydes de carbone et 6 fois plus de NOx qu'une voiture essence.

Bien pire pour les occasions.