Un beau bouquet énergétique

Le Togo espère atteindre 50% de mix énergétique d’ici 2025. Moitié énergie traditionnelle, moitié énergies renouvelables.

La composition du mix énergétique (ou bouquet énergétique) résulte de la disponibilité des ressources, de leurs coûts d’exploitation, des services rendus, des gains économiques, des risques induits et de leur impact environnemental.

Le gouvernement mise surtout sur le solaire. Symbole, la centrale de Blitta, inaugurée récemment, et dont la capacité devrait doubler à terme.

Autre projet, le raccordement de plus de 300 communes à des mini-réseaux solaires et la construction de centrales à Kara, Sokodé, Mango et Dapaong.

Enfin, l’initiative Cizo encourage les foyers en zone rurale à s’équiper en kits solaires. Plusieurs sociétés commercialise déjà ces solutions.

Le Togo entend investir plus 4,1 milliards de Fcfa pour la promotion des énergies renouvelables.