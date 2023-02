Un désastre écologique

Les Togolais vivant dans les villes consomment plus de 2.000 sacs en plastique par personne et par an. (soit presque 6 sacs plastiques par jour). La population de Lomé utiliserait à elle seule plus de 4 millions de sacs en plastique chaque année.

Bien que la population soit de plus en plus consciente des inconvénients du plastique et que les parties prenantes nationales et internationales prennent de plus en plus de mesures, il reste encore beaucoup à faire pour inverser la tendance à jeter de plus en plus de plastique au Togo.

La principale priorité doit être de modifier les comportements de consommation : nous avons besoin de moins de plastique.

Les Togolais devraient changer radicalement leur comportement en matière de consommation de plastique.

Selon l’OCDE, moins de 10% du plastique dans le monde est recyclé, notamment en raison de la difficulté ou du coût du procédé.

Le plastique est un produit à base de combustible fossile qui se dégrade sur des siècles, mais ne se désintègre jamais complètement.

Cette matière est omniprésente dans la vie de tous les jours.

Les sacs en plastique pour les courses, mais aussi les bouteilles de la même origine ou les sachets Pure Water forment l’essentiel de l’emballage des articles achetés pour la consommation courante.

Qu’ils soient intacts ou désintégrés, les différentes natures du plastique sont toujours dans l’environnement, dans les canalisations, sur le littoral quand ce n’est pas dans la mer.

Il est temps d'agir.