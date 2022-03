Dézinguer à tout prix

L'interdiction de diffusion dans l’Union européenne des médias d'Etat russes RT et Sputnik, considérés comme des instruments de "désinformation" de Moscou dans sa guerre contre l'Ukraine, est entrée en vigueur mercredi, après publication de la décision des Vingt-Sept au Journal officiel de l'UE.

Les contenus de Sputnik et des chaines de Russia Today en anglais, allemand, français et espagnol ne pourront plus être diffusés sur les réseaux de télévision et sur internet, selon cette décision, que chaque Etat membre est chargé de faire respecter.

Mais ces médias russes et leur version francophone comptent bien poursuivre leur diffusion en Afrique de l’Ouest où ils pensent pouvoir trouver un terreau favorable à la propagation de leurs idées et à la faveur du coup d’Etat au Mali et d’un sentiment anti-français relayé par les réseaux sociaux inspirés par Moscou.

La stratégie de ces deux supports ne repose pas sur la glorification de la politique russe, mais plutôt sur la critique systématique des pays occidentaux accusés de tous les maux. A commencer pour leur supposée responsabilité en Afrique.

Les téléspectateurs à Lomé, Dakar, Abidjan, Conakry ou Ouagadougou savent faire la part des choses en se fiant à des diffuseurs locaux ou étrangers crédibles.