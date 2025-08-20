Se souvenir du passé, construire l’avenir : le message de la Chine au Togo

Wang Min, ambassadrice de Chine au Togo, livre dans cet éditorial sa réflexion à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la victoire de la Seconde Guerre mondiale et de la fondation des Nations unies.

Elle y rappelle les leçons de l’histoire et appelle à bâtir, avec l’Afrique et le Togo, un avenir commun fondé sur la paix, la coopération et la prospérité partagée.

______

Cette année 2025 porte une résonance particulière pour la communauté internationale. Elle marque le 80ᵉ anniversaire de la victoire de la Guerre de résistance du peuple chinois contre l’agression japonaise et de la Seconde Guerre mondiale, un tournant historique dans l’affrontement entre la lumière et les ténèbres, le progrès et la réaction. Plus de 100 millions de vies humaines furent perdues à travers les continents, dont 35 millions en Chine. Pendant 14 années de lutte acharnée, les Chinois, unis dans la douleur et le courage, ont infligé une défaite décisive aux envahisseurs, apportant une contribution majeure à la paix mondiale.

Cette victoire n’aurait pas été possible sans la solidarité internationale. Des volontaires soviétiques aux pilotes américains des « Flying Tigers », du médecin canadien Norman Bethune au commerçant allemand John Rabe, la Chine garde à jamais en mémoire le soutien reçu de peuples du monde entier.

Leçons de l’histoire et responsabilités du présent

Le souvenir de cette victoire s’accompagne d’un autre anniversaire : celui du recouvrement de Taiwan, en 1945, résultat incontestable de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, 183 pays reconnaissent le principe d’« une seule Chine », confirmant l’aspiration des peuples à la justice et à la stabilité. La marche vers la réunification complète de la Chine est une tendance irréversible.

Nous célébrons également les 80 ans des Nations unies, symbole des espoirs communs pour la paix et le progrès partagé. Le message du Président du Conseil, S.E.M. Faure Essozimna Gnassingbé, lors de la commémoration de la Charte des Nations unies, a fortement résonné avec cette vision universelle de solidarité et de coopération.

Pourtant, le monde actuel fait face à des mutations profondes et instabilités croissantes : conflits persistants, déséquilibres de développement, défis sécuritaires et tensions géopolitiques. Plus que jamais, la Chine et l’Afrique – représentant ensemble le cœur du monde en développement

Wang Min