Aider ceux qui en ont besoin

Le capitaine des Eperviers, Djene Dakonam, a lancé mercredi mercredi sa Fondation DD21, indique La Nouvelle Tribune paru ce jour.

Cette Fondation veut développer deux grands projets à réaliser à court terme : l’accès à l’eau potable et l’assainissement dans les zones arides et défavorisées et la scolarisation des jeunes filles en difficulté.