La 2e édition du Festival la Marmite (FESMA) débute le 26 avril.

Cette évènement se veut être un carrefour du donner et du recevoir, un cadre de transmission avec des formations et ateliers, et de partage avec des échanges et rencontres, explique Olivia de Souza, marraine de la Marmite dans les colonnes du Messager paru mardi.