Capacité d'anticipation

Le ministre de la santé a lancé récemment la plateforme ‘ Une seule santé’, indique Waraa paru jeudi.

L’objectif est de prévenir et de détecter les maladies émergentes et ré-émergentes à potentiel épidémique et de mettre en oeuvre des actions de riposte.

Le projet est financé par la Banque mondiale à l’échelle régionale.