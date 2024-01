Des recettes en hausse

L’Office togolais des recettes (OTR) est déterminé ‘à jouer sa partition’ afin de permettre à l’Etat d’avoir les recettes fiscales suffisantes pour assurer le développement. C’est ce qu’écrit lundi Nouvelle Opinion.

Les impôts et les taxes sont évidemment indispensables. Plus le volume est important et plus le pays pourra avoir les moyens de ses ambitions.