Rotary International a consacré officiellement la création du nouveau district 9103 qui sera dirigé par le gouverneur Germain Tomégah, indique Togo Matin paru ce jour.

Le Rotary International est un mouvement de plus d'1,2 million d'hommes et de femmes représentatifs de l'ensemble des professions et des domaines d'activités.

C’est le plus ancien des clubs service internationaux et le plus présent dans le monde. Il est implanté dans 170 pays.

Ses membres revendiquent la valorisation d'une haute éthique civique et professionnelle et développent des programmes dédiés à l'intérêt général.

Les domaines de prédilections sont la santé et la solidarité, le développement durable, l'éducation, la formation et l'épanouissement des jeunes générations.