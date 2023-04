Etat de la Nation

Faure Gnassingbé sera devant les députés mercredi pour un discours sur l’état de la Nation, indique L’Union paru mardi.

Ce n’est pas la première fois que le chef de l’Etat se livre à cet exercice prévu d’ailleurs par la constitution.

Que dira-t-il ? Il évoquera sans doute la situation économique et sécuritaire, les grands projets de développement et parlera peut-être des deux élections à venir cette année, les régionales et les législatives.