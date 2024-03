Il n’y a plus de peine de mort au Togo depuis 1992. La constitution l’intègre depuis 32 ans.

La peine de mort viole le droit à la vie, la peine de mort est une sanction cruelle et inhumaine, la peine de mort n’a aucun effet dissuasif ; la peine de mort est un meurtre avec préméditation qui avilit l’Etat et rend la société plus violente, écrit L’Union paru vendredi.

Le Togo a fait le bon choix et peut s’enorgueillir d’avoir pris cette décision.