Industrie pharmaceutique : rendez-vous à Lomé

Le 23e Forum Pharmaceutique International (FPI) aura lieu du 3 au 6 juillet à Lomé, indique Eco & Finances paru ce jour.

Le Maroc est l’invité d’honneur.

Entre 1000 et 1500 participants sont attendus, précise le journal.

Le Forum Pharmaceutique International est une plateforme de rencontre et d’échange réunissant des professionnels de l’industrie pharmaceutique, des chercheurs, des régulateurs, et des décideurs politiques du monde entier.

Il a pour objectif de discuter des défis et des opportunités dans le domaine de la pharmacie et des sciences de la santé, de partager les dernières innovations et découvertes, et de promouvoir la collaboration internationale.