Le 3 roues a de l'avenir

Le tricycle s’impose comme l’outil indispensable pour le transport des marchandises, écrit mardi L’Union.

Les conducteurs gagnent entre 20 et 50.000 Fcfa par jour. Une belle recette qui attire de plus en plus de jeunes à la recherche d’un emploi stable et convenablement rémunéré.

L’essor de ce mode de transport économique fait aussi la richesse des fabricants chinois et de leurs distributeurs africains.